Rob Peeters wordt coach bij veldritploeg De Ceuster Bonache

Rob Peeters gaat volgend jaar aan de slag als coach van de vrouwelijke veldrijders bij De Ceuster Bonache. De oud-crosser krijgt zo Alicia Franck, Laura Verdonschot en Suzanne Verhoeven onder zijn hoede.

Peeters zette in 2018 een punt achter zijn crosscarrière, maar keert nu dus weer terug in de crosswereld. “De laatste jaren was ik actief als schilder, maar ik ben de sport blijven volgen. Ik heb ‘ja’ gezegd tegen dit ambitieuze team, omdat ik voel dat de tijd nu rijp is om mijn kennis en ervaring als wielrenner door te geven en te delen met de gepassioneerde rensters”, laat Peeters weten aan Sporza.

“Doorheen de jaren is het vrouwenwielrennen alleen maar populairder geworden, dankzij de spankracht en het talent dat er rondrijdt. Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan dit team en kijk er nu al naar uit om op de weg, maar zeker ook komend seizoen in het veld, opnieuw mijn opwachting te maken in de materiaalzone, op training en tussen de kampers.”

Schilder en coach

Peeters zegt het schilderen overigens niet helemaal vaarwel. “We hebben het vooraf goed doorgesproken met de teamleiding en ik kan mijn activiteiten straks prima combineren met mijn schilderwerken, want dat blijf ik ook doen. Ik kijk er enorm naar uit om met de rensters samen te werken én met de nieuwe jeugdcoach Ellen Van Loy.” De 42-jarige Van Loy zet eind deze maand, na de Sluitingsprijs van Oostmalle, een punt achter haar actieve loopbaan.

Peeters kwam in zijn (veldrit)carrière uit voor Landbouwkrediet, Telenet-Fidea en Pauwels Sauzen-Vastgoedservice. De inmiddels 37-jarige Belg was in elf profseizoenen goed voor tien overwinningen in het veld. Zo won hij onder meer in Surhuisterveen, Sint-Niklaas en Zonnebeke (2x). Peeters stond in 2012 (brons) en 2014 (zilver) ook op het BK-podium. Zijn sportieve hoogtepunt kwam er in 2012: op het WK in Koksijde veroverde hij, achter een ongenaakbare Niels Albert, een zilveren medaille.