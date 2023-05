Ritwinnares Charlotte Kool stapt uit La Vuelta Femenina

Zoek niet langer naar Charlotte Kool in La Vuelta Femenina. De sprintster van Team DSM, die dinsdag de eerste rit-in-lijn won, is afgestapt tijdens de vierde etappe. Kool kwam met nog ruim vijftig kilometer te gaan, op een beklimming, in de problemen en gaf niet veel later op.

“Na geweldig te hebben gereden met het team in de ploegentijdrit en succes in de sprintetappes, is Charlotte Kool afgestapt tijdens de etappe van vandaag, terwijl we op weg zijn naar de bergritten van La Vuelta Femenina”, schrijft Team DSM op sociale media. “Ze gaat nu naar huis om zich te richten op haar volgende doelen.”

Nadat Kool de tweede etappe op haar naam schreef, was ze woensdag ook nog tweede in de derde rit. In het puntenklassement stond ze tweede, achter Marianne Vos. Omdat laatstgenoemde ook in het bezit is van de rode trui, droeg Kool het groen.

After some great racing with the team in the TTT and success in the sprint stages, @CharlotteKool has climbed off during today's #LaVueltaFemenina stage as we head into the mountains. She will head home now and focus on the next goals.