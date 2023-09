zaterdag 16 september 2023 om 17:45

Ritwinnaar Wout Poels voelt zich als een fles wijn: “Hoe ouder, hoe beter”

Het kan deze zomer niet op voor Wout Poels. Nadat hij in juli een ritzege boekte in de Tour de France, was de 35-jarige renner vandaag de beste in een etappe van de Ronde van Spanje. “Ik mis alleen de Giro nog”, zei de Limburger na afloop lachend tegen Eurosport.

“Ik ben als een fles wijn: hoe ouder, hoe beter”, vervolgde hij, nog altijd met een lach op zijn gezicht. “Nee, het is geweldig. In etappe twintig renners als Evenepoel en opnieuw Soler verslaan… Super!”

De voorlaatste etappe van de Vuelta a España toonde gelijkenissen met een heuvelklassieker zoals Luik-Bastenaken-Luik, die Poels in 2016 wist te winnen. “Toen ik daar won, viel ik aan op de kasseien. Dat deed ik vandaag ook. En in Luik ging ik ook in de laatste bocht aan voor de sprint, hier ook.”

Poels ging van ontzettend ver aan in Guadarrama en verraste daarmee Remco Evenepoel. “Eerst wilde ik vanuit zijn wiel sprinten, want 350 meter is behoorlijk ver. Maar ik zag dat ze aarzelden vooraan. Dus ik probeerde met snelheid door de bocht te gaan en ze te verrassen. Ik ging voluit naar de finish. Het pakte goed uit.”

“Als team reden we al heel goed, maar we misten de zege nu. Soms is er wat druk. Het is heel mooi om dan in etappe twintig de zege te pakken”, aldus Poels, die zijn seizoen morgen beëindigt. “Daarna ga ik lekker genieten van mijn familie, thuis zijn en mijn moeder bezoeken. De gewone dingen.”