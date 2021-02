Ritwinnaar Vingegaard: “Goed om te zien dat ik hier bij de besten hoor”

Jonas Vingegaard behaalde donderdag in de UAE Tour de tweede overwinning uit zijn profcarrière. De Deen van Jumbo-Visma won de bergetappe op Jebel Jais, nadat hij in de slotkilometer Alexey Lutsenko overvleugelde. “Ik denk dat ik mijn aanval goed getimed heb. Het viel even stil en probeerde daarom aan te vallen”, zegt hij na afloop.

Pas op 300 meter van de finish sloot Vingegaard aan bij Lutsenko. “Ik zag hem in de laatste kilometer voor mij uit rijden. Hij deed nog laatste inspanning om mij af te houden, maar gelukkig kon ik hem nog pakken en verslaan in de sprint. Ik ben heel, heel blij. Dit is een belangrijke overwinning voor mij”, geeft Vingegaard aan.

In 2019 wist de 24-jarige renner van Jumbo-Visma al een etappe in de Ronde van Polen te winnen. Toch is hij blij dat hij zich nu al toont. “Dit is heel belangrijk voor mij. Het is mijn eerste zege het seizoen en daar ben ik trots op. Ook voor de ploeg, want de eerste zege is binnen”, vertelt hij. “Voor mij persoonlijk is het goed om te zien dat ik bij de besten hoor. In de eerste bergrit had ik wat problemen, maar daarom het is goed om te zien dat ik nu wel dit niveau heb.”

“Natuurlijk hoop ik dat ik meer kan winnen dit seizoen, maar ik wil ook graag Primož Roglič nog helpen. Hij is een fantastische renner en hij zal sowieso de kopman zijn als hij ergens rijdt”, aldus Vingegaard, die vorig jaar een van de helpers was bij de Vuelta-zege van Roglič.