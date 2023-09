maandag 4 september 2023 om 15:58

Ritwinnaar Kooij vol lof over Van Aert: “Als Wout gaat, ziet iedereen af”

Wout van Aert en Olav Kooij maken voorlopig de dienst uit in de Tour of Britain. De Belg wist zijn Nederlandse ploeggenoot ook vandaag, in de tweede etappe naar Wrexham, naar de zege te piloteren. De ritwinnaar was na afloop dan ook vol lof.

“Na de rit van zondag keek iedereen naar ons om de ontsnapping te controleren”, begon Kooij na afloop zijn relaas in het flashinterview. “We hebben twee renners ingezet om de vlucht van de dag in te rekenen. Het ging heel erg snel richting de laatste drie, licht dalende kilometers. We wisten na onze verkenning dat we als eerste aan de laatste kilometer moesten beginnen. Daar slaagden we in.”

“Wout ging vervolgens aan op een ietwat hellende strook en dan weet je dat iedereen aan het afzien is. Daarna hoefde ik alleen nog maar mijn sprint te rijden”, vertelde Kooij met een brede glimlach. Denkt de rappe Nederlander nu aan een drie op een rij? De derde etappe nodigt namelijk ook weer uit tot een massasprint. “De jongens hebben nu twee dagen hard gewerkt en het wordt een lange week als we dit zo moeten blijven doen. We gaan dus nog bespreken hoe we het zullen aanpakken.”

Het ging in het flashinterview ook nog even over de valpartij in de laatste twee kilometer. Kooij kwam even in contact met Tobias Lund Andersen, die vervolgens hard onderuit ging. “We gingen van links naar rechts en reden vervolgens erg dicht langs de hekken (pionnen, red.). Het is nooit leuk als je zoiets ziet gebeuren”, aldus Kooij. Team dsm-firmenich heeft inmiddels via social media laten weten dat hun renner naar omstandigheden oké is.