Ritwinnaar Hayter dankt ploeg: “Hoefde alleen laatste 100 meter te sprinten”

Ethan Hayter kende – mede door een sleutelbeenbreuk – een moeilijk begin van het seizoen, maar vandaag stond de Brit eindelijk weer in het middelpunt van de belangstelling. De renner van INEOS Grenadiers snelde in de openingsrit van de Ronde van het Baskenland naar de zege, na uitstekend werk van zijn ploeg.

Hayter sprak na afloop in het flashinterview dan ook lovend over zijn ploeggenoten. “Het is geweldig. De ploeg steunde mij, ook al reed ik niet geweldig in de voorbije Ronde van Catalonië. Ik heb er echter een stapje bij gedaan. Ze gingen vandaag volledig voor mij, ik kan ze niet genoeg bedanken.”

In de laatste honderden meters was met name Omar Fraile van goudwaarde. De thuisrijder was namelijk verantwoordelijk voor een puike lead-out. “Omar is een expert in het Baskenland”, vat Hayter het samen. “De finale verliep echt perfect. Ik hoefde alleen de laatste honderd meter te sprinten.”

“Het is heel mooi om mijn eerste zege van het jaar te boeken, nadat ik begin dit seizoen mijn sleutelbeen brak in Australië. Het heeft even geduurd voordat ik weer op niveau was. Ik hoop dat deze overwinning mij het vertrouwen geeft om dit door te zetten.”

Lees ook: Ethan Hayter snelt naar zege in openingsrit Ronde van het Baskenland