Ritwinnaar De Kleijn zag sprintincident niet: “Te druk met mijn rechterkant”

De massasprint in de eerste etappe van de Vierdaagse van Duinkerke werd ontsierd door een zware valpartij. Er volgde een declassering voor Sam Welsford, die als eerste over de streep was gekomen, waarna Arvid de Kleijn tot winnaar werd uitgeroepen. Voor de Nederlander was dat een grote verrassing.

“Ik was na de finish gewoon aan het uitfietsen samen met PA (zijn teamgenoot Pier-André Coté, red.) en we bespraken hoe we het de volgende keer beter konden doen. Toen hoorde ik opeens dat ik gewonnen had”, zegt De Kleijn, de aanvankelijke nummer twee, op de site van zijn ploeg Human Powered Health.

“De finale was hectisch”, blikt De Kleijn vervolgens terug op de laatste kilometers. “Ik zat een beetje te ver van achteren, maar vond wat ruimte en uiteindelijk kon ik er doorheen. Ik dacht dat ik tweede was. Ik had niet gezien wat er links gebeurd was, want ik was te druk met mijn rechterkant.” Aan die rechterkant reed Jason Tesson, de uiteindelijke nummer twee. De Kleijn wist zich in de laatste meters langs de Fransman te wurmen.

Ondanks zijn zege, zag De Kleijn nog ruimte voor verbetering. “De jongens deden alles wat ze konden. Ze kunnen de komende dagen nog beter werk verrichten, we moeten onze sprinttrein nog een beetje perfectioneren, maar het is mooi om te zien dat iedereen toegewijd is aan het plan.”