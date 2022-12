Rik Reinerink wordt ploegleider bij Q36.5 Pro Cycling

Oud-prof Rik Reinerink wordt ploegleider bij de nieuwe Zwitserse formatie Q36.5. Pro Cycling. Daar treft hij landgenoot Aart Vierhouten in de sportieve staf. Reinerink was vanaf 2018 ploegleider bij het Nederlands Continental Team VolkerWessels Cycling Team.

De inmiddels 49-jarige Reinerink was 1999 tot en met 2006 een verdienstelijk prof bij o.a. BankGiroLoterij, Chocolade Jacques en Skil-Shimano. Later werd hij o.a. koersdirecteur van de Ronde van Overijssel en sinds 2018 was hij actief als ploegleider.

Met de stap naar het nieuwe Pro Team Q36.5 Pro Cycling gaat Reinerink op een hoger niveau actief zijn. In het team van Douglas Ryder gaat hij o.a. samen werken met Alex Sans Vega (Performance Manager) en Vincenzo Nibali (R&D). Verder zijn er de ploegleiders Aart Vierhouten, Gabriele Missaglia en Piotr Wadecki.

Qua renners zijn onder meer Carl Frederik Hagen, Damien Howson, Matteo Moschetti, Mark Donovan en Gianluca Brambilla de blikvangers van het team. Verder rijden er veel talenten in het nieuwe team.