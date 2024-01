dinsdag 30 januari 2024 om 15:24

Rigoberto Urán mogelijk toch langer door: “Ben erg bang voor mijn pensioen”

Afzwaaien na de Olympische wegrit in Parijs: dat was het plan van Rigoberto Urán. De inmiddels 37-jarige Colombiaanse klassementsrenner van EF Education-EasyPost heeft aangekondigd dat hij in 2024 stopt met wielrennen, maar begint nu toch te twijfelen over deze beslissing.

Dat laat Urán weten in gesprek met Canal RCN. “Aan alles in het leven komt een einde, maar ik ben wel erg bang voor mijn pensioen. Er moet psychologische hulp komen, aangezien topatleten in een bubbel leven. Alles is op maat gemaakt en je went nooit echt aan dat leven. Aan de andere kant: ik ben ook erg bang om te vallen. Het is moeilijk om mijn familie te zien lijden. Eigenlijk ben ik al te oud voor de sport.”

De nummer twee van de Tour van 2017 heeft wel de mogelijkheid om zijn carrière toch nog te verlengen. “Ik heb net een voorstel voor twee seizoenen gekregen. Het is een beslissing die ik alleen niet in mijn eentje neem. Er zijn een aantal zaken waar ik met mijn familie en het team naar moet kijken.”

Het is onduidelijk welke profploeg Urán nog eens twee jaar in het peloton wil houden. Zeker is wel dat de Colombiaan de komende maanden nog zal uitkomen voor EF Education-EasyPost. Urán koerst sinds 2016 voor de Amerikaanse formatie, daarvoor reed hij in dienst van Etixx-Quick-Step, Sky, Caisse d’Epargne en Unibet.

Als we omkijken naar zijn meest opvallende resultaat, dan is dat de zilveren medaille op de Olympische Spelen van Londen in 2012, waar hij Alexander Vinokourov uit het oog verloor. Ook won Urán etappes in de Giro, Tour én de Vuelta en was hij tevens tweede in het eindklassement van de Ronde van Frankrijk (2017) en de Ronde van Italië (2013 en 2014).