Rigoberto Urán kijkt met sombere blik naar toekomst Colombiaanse wielersport

Colombia kon lange tijd teren op een gouden wielergeneratie, met Nairo Quintana, Esteban Chaves, Egan Bernal, Miguel Ángel López en Rigoberto Urán als bekendste vaandeldragers, maar die laatste uit in gesprek met CyclingUpToDate zijn zorgen. “De opvolgers staan op dit moment niet klaar”, klinkt het.

Bernal, Quintana, López, Uran, Chaves, Fernando Gaviria, Sergio Henao, Carlos Betancur, Sergio Higuita, Daniel Felipe Martínez… Aan wielertoppers geen gebrek in Colombia. Het Zuid-Amerikaanse land kende sinds de eeuwwisseling erg veel succes op wielergebied, maar Urán ziet de toekomst van het Colombiaanse wielrennen niet al te rooskleurig tegemoet.

Aanwas

“De realiteit is dat er nu niet erg veel goede renners rondfietsen in Colombia zelf. De meeste renners hebben de stap gemaakt naar het Europese wielrennen, maar houden het dan vervolgens maar 1 of 2 jaar vol. Ze zijn niet in staat om zich aan te passen aan het hogere tempo en worden dan vervolgens weer teruggestuurd naar Colombia. Het is zorgwekkend, want er staan momenteel geen vervangers klaar.”

Met renners als Santiago Buitrago en Einer Rubio breken er nog altijd Colombiaanse talenten door op het hoogste niveau, maar veel renners hebben ook moeite om te bevestigen. Andrés Camilo Ardila is misschien wel het bekendste voorbeeld. De inmiddels 23-jarige klimmer won in 2019 met verve de Giro d’Italia U23, maar is na enkele mislukte jaren bij UAE Emirates inmiddels afgezakt naar het Spaanse Burgos-BH.