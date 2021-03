Ride nu ook te koop bij Jumbo

Ride

Een leuk nieuwtje over Ride. Vanaf nu is het magazine in Nederland in bijna alle supermarkten van Jumbo te koop. Wachten op de postbode is dus niet meer nodig als je in de buurt van een Jumbo supermarkt woont.

In België liggen we inmiddels in de schappen van een aantal vestigingen van Albert Heijn, Hypermarkten Carrefour, Press Shop/Relay en in de standaard boekhandel.

De exemplaren in de losse verkoop zijn een collectors item met een speciale cover waar Mathieu van der Poel en Wout van Aert op staan.

Vanaf vandaag is @ridemagazinenl ook te krijgen in de supermarkten van Jumbo! 😃 pic.twitter.com/cpgTSUuP76 — Ride Magazine NL (@ridemagazinenl) March 26, 2021

Zie je ons liggen in het tijdschriftrek? Stuur ons een foto op social media. Vinden we erg leuk.

Je kunt Ride ook nog altijd online bestellen.