woensdag 6 december 2023 om 10:16

RIDE Club Actie: Verdien extra inkomsten voor jouw vereniging

Ride Wielerverenigingen opgelet! Met de feestdagen in het vooruitzicht zijn velen op zoek naar een leuk betaalbaar cadeau. Hoe uniek is het wanneer je een cadeau kunt geven waarmee je ook nog eens de clubkas van je eigen vereniging steunt? Daarom start RIDE Magazine, het premium wielermagazine van WielerFlits, deze maand een abonnee-actie die gericht is op clubleden.

Wie zijn wij?

RIDE Magazine verscheen voor het eerst in het voorjaar van 2021. Vier keer per jaar verschijnt dit dikke, luxe magazine waarin niet alleen aandacht wordt besteed aan het profwielrennen, maar waar ook fietstoerisme, materiaal, training, gezondheid en voeding centraal staan. RIDE is een wielerblad met mooie, interessante leesverhalen dat nog maanden op de salontafel blijft liggen.

Momenteel ligt onze winter-editie in de winkel. Daarin lees je onder meer een 10 pagina’s lang verhaal met Mathieu van der Poel. Daarnaast gingen we op bezoek bij Wout Poels in Monaco en Oscar Freire in Spanje en kan je genieten van uitgebreide reportages over de laatste materiaaltrends en de mooiste bestemmingen om zelf te gaan fietsen. Kortom, een blad waarin ieder zijn gading vindt.

Voor slechts 40 euro per jaar krijgen liefhebbers RIDE een jaar lang thuisgestuurd. Hiervoor ontvang je vier keer een dubbeldik magazine van meer dan 150 pagina’s. Verder maak je met een abonnement ook kans op deelnames aan toertochten, aanwezigheid bij bijzondere wielergebeurtenissen en korting op een aantal interessante producten.

Waarom is het voor jouw vereniging interessant?

We hebben een actie opgezet waarbij we wielerverenigingen extra inkomsten kunnen laten verdienen. Wanneer iemand van de vereniging een abonnement neemt, gaat 10 euro rechtstreeks naar de clubkas.

Benieuwd hoe dat in zijn werk gaat? We leggen het graag aan je uit. Het opzetten van deze actie kost jullie als vereniging nauwelijks extra werk. Wij leveren alle promotiematerialen en verzorgen de administratieve afhandeling, zodat we samen een mooi bedrag voor jullie clubkas kunnen verdienen.

Wat moet je doen?

Heb je als vereniging interesse om deel te nemen en op deze manier extra geld voor jouw vereniging te verdienen? Neem contact met ons op via [email protected]. We kijken uit naar jouw reactie.