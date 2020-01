Richie Porte ziet Daryl Impey naderen: “Maar we staan er nog goed voor” vrijdag 24 januari 2020 om 08:43

Richie Porte is ook na vandaag de leider in de Tour Down Under, maar de Australiër van Trek-Segafredo heeft nog maar drie seconden voorsprong op zijn directe concurrent Daryl Impey. “We kennen de tactiek van Daryl, maar we staan er nog altijd goed voor”, zo vertelde Porte na de finish in Murray Bridge.

Tweevoudig winnaar en titelverdediger Impey wist vandaag belangrijke bonificatieseconden te sprokkelen, waardoor het verschil tussen beide kemphanen nog maar drie seconden is in het voordeel van Porte. “We wisten dat Daryl interesse had in de bonificatieseconden, daarom is het geweldig om ook na vandaag in het bezit te zijn van de leiderstrui.”

Het belooft een spannende ontknoping te worden in de Tour Down Under, met etappes naar Victor Harbor en Willunga Hill nog voor de boeg. “We staan er nog altijd goed voor”, is de conclusie van Porte. “Je weet nooit wat er morgen gaat gebeuren, aangezien de wind zal waaien. Er staat zoveel op het spel in een wat vlakkere etappe.”

“Kijk maar naar de rit van vandaag. Het was in de finale heel erg hectisch, maar gelukkig ben ik de etappe zonder kleerscheuren doorgekomen.”