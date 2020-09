Richie Porte heeft Tourpodium eindelijk binnen: “Ik ben in de wolken” zaterdag 19 september 2020 om 19:53

Zo vaak kende Richie Porte tegenslag in de Tour de France. Als het geen valpartij was, dan was het wel een inzinking. Maar nu is het eindelijk raak voor de Australiër. Porte heeft zijn podiumplaats te pakken. “Ik ben in de wolken. Dit voelt als een overwinning.”

“Dit geeft voldoening”, doet de Australiër zijn verhaal bij ITV Cycling. “We kwamen hier zonder druk naar toe. In de lockdown dacht ik nog dat de Tour de France nooit ging gebeuren. Ik miste deze Tour de geboorte van mijn tweede kind. Dat is een heel groot offer geweest. Mijn vrouw vond dat ik naar de Tour moest gaan en dat ik goed moest rijden. Als ik achteraan zou bungelen, zou ze boos worden.”

Achteraan bungelen deed Porte uiteindelijk nooit, op die ene waaierrit na. “Dit is heel zoet. Er zijn zoveel jaren aan teleurstellingen, valpartijen en drama’s aan deze derde plek voorafgegaan. Hier hadden we ook wel drama (de waaierrit en de crash van Mollema, red.), maar het team heeft me geweldig gesteund. Het is geen geheim dat ik volgend jaar vertrek, maar ik ben ze heel dankbaar. Ik had gewoon de wereldkampioen als body guard.”

De dubbelslag van Tadej Pogačar kwam voor Porte tot slot als een verrassing. “Die zag ik niet aankomen. Primož Roglič verdiende het om te winnen, maar wat Pogačar heeft gedaan, is ongelooflijk. Pogačar is een kampioen van de toekomst.”