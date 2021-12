Richie Porte en Rohan Dennis starten in Santos Festival of Cycling

Het Santos Festival of Cycling krijgt steeds meer vorm. Een maand nadat het programma van de etappekoers werd bekendgemaakt, zijn nu de eerste namen aangekondigd. Onder andere Richie Porte, die met de nationale ploeg van Australië meedoet, en Rohan Dennis (Jumbo-Visma) staan in januari aan de start van het evenement.

Net als afgelopen seizoen gaat de Tour Down Under in 2022 niet door. Als alternatief wordt in de omgeving van Adelaide het Santos Festival of Cycling georganiseerd, een meerdaagse wedstrijd voor Australische renners. De organisatie deelde vandaag de eerste namen van deelnemers mee. Richie Porte (INEOS Grenadiers), afgelopen seizoen winnaar van de bergetappe naar Willunga Hill, en zijn ploeggenoot Luke Plapp, in januari tweede in het eindklassement, komen in actie namens de nationale ploeg van Australië.

Rohan Dennis, winnaar van de Tour Down Under in 2015, rijdt namens zijn nieuwe ploeg Jumbo-Visma mee. De 31-jarige tijdrijder verlaat deze winter INEOS Grenadiers voor een nieuw avontuur bij de geel-zwarte formatie. Ook Chris Harper, afgelopen seizoen derde in het Santos Festival of Cycling, doet mee namens het Nederlandse WorldTeam. Voor Team BikeExchange-Jayo komen Luke Durbridge en Cameron Meyer in actie. Ook de naam van Simon Clarke, in afwachting van de ontwikkelingen bij Qhubeka-NextHash, werd gepresenteerd.

Georgia Baker, afgelopen seizoen winnares van de slotetappe, Grace Brown, Alexandra Manly en Ruby Roseman-Gannon, in januari derde in het eindklassement, zijn de eerste rensters voor het vrouwenpeloton. De volledige deelnemerslijst wordt de komende weken bevestigd. De wegkoers voor de vrouwen staat voor 23-25 januari op de kalender. De mannen volgen van 27-29 januari.