Richard Plugge: “Dit is een enorme dreun” zondag 20 september 2020 om 14:05

Richard Plugge, de teammanager van Jumbo-Visma, baalt uiteraard als een stekker dat Primož Roglič de Tourzege aan zijn landgenoot Tadej Pogačar moet laten. “Dit is een enorme dreun en teleurstelling, voor iedereen”, zo reageert Plugge bij In het Wiel van het Algemeen Dagblad.

De Nederlandse ploeg keek met vertrouwen uit naar de laatste tijdrit. “We waren vol vertrouwen omdat we reden zoals we reden. Primož voelde zich ook goed en had er zin in. Als iemand goed kan omgaan met de druk, dan is het Primož wel. Hij heeft de wattages geduwd die hij moet duwen, maar we botsen op iemand die outstanding is.”

“Primož heeft zijn ding kunnen doen, maar het was niet goed genoeg”

“Primož heeft zijn ding kunnen doen, maar het was niet goed genoeg. Hij wist vanaf het begin de tussentijden en we hebben hem ook eerlijk alle tijden doorgegeven. Toen Pogačar op het vlakke harder reed dan Tom Dumoulin en Wout van Aert, dachten we wel: waar moet dit eindigen? Pogačar is de verdiende winnaar”, is Plugge een sportief verliezer.

“Primož reed denk ik heel lang een goede tijdrit, maar op een gegeven moment zie je dat Pogačar verder wegloopt en dan weet je dat het niet goed gaat. Vorig jaar pakte Primož nog anderhalve minuut op Pogačar in de tijdrit van de Vuelta a España. We dachten dat 57 seconden voorsprong genoeg was, maar dat bleek niet zo te zijn.”

“We hebben de goede dingen gedaan”

“Op de momenten dat het ertoe deed, hebben we de goede dingen gedaan”, zo reageert Plugge op de vraag of Jumbo-Visma tactisch gezien een goede wedstrijd heeft gereden. “Dat blijkt ook wel, want we hadden bijna een minuut voorsprong na drie weken koers. Het was ook niet dat we nog extra tijd hadden kunnen pakken. Die kansen deden zich niet voor.”

“Dit is een enorme dreun, maar ik ben tegelijkertijd ook trots op hoe we als ploeg hebben gereden. We zullen hiermee moeten leven. We gaan eerst even diep balen, maar daarna moeten we de boel weer oppakken en weer opbouwen naar volgende doelen. We behalen drie ritzeges en een tweede plek in het eindklassement. We zijn op de goede weg.”