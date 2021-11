‘Richard Carapaz zet nieuw continentaal team op poten’

Richard Carapaz is bezig om een eigen continentale wielerploeg op te richten, melden diverse Colombiaanse media. De Ecuadoraanse klimmer van INEOS Grenadiers hoopt met zijn formatie zoveel mogelijk Zuid-Amerikaanse wielrenners op te leiden en te laten doorstromen naar de profs.

Volgens wielerjournalist Fabricio Tufiño Armas krijgen meerdere Ecuadoraanse en Colombiaanse beloften de kans om zich te bewijzen bij de ploeg van Carapaz. De Girowinnaar van 2019 kan rekenen op heel wat interesse van potentiële sponsoren en daarmee lijkt het financiële plaatje al rond. Als het aan Carapaz ligt, zien we de ploeg al in 2022 als continentaal team opereren in het peloton.

De 28-jarige Carapaz hoopt zo zijn steentje bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het Zuid-Amerikaanse wielrennen, en dan met name het wielrennen in zijn thuisland Ecuador. Carapaz wist met zijn prestaties op het allerhoogste niveau het wielrennen op de kaart te zetten in Ecuador.

In 2019 won de klimmer als eerste Ecuadoraan een grote ronde (Giro d’Italia), in 2020 werd hij tweede in de Vuelta a España en dit jaar veroverde hij de Olympische wegtitel en eindigde hij als derde in de Tour de France.