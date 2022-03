Richard Carapaz: “Waren van plan om alles of niets te spelen”

Richard Carapaz schreef vandaag de zesde etappe van de Ronde van Catalonië op zijn naam, nadat hij de hele dag voorop reed met de nieuwe leider Sergio Higuita. De Ecuadoriaan en zijn ploeg hadden vooraf al besloten zich niet in te houden. “We waren van plan alles of niets te spelen”, zegt hij in het flash-interview na afloop.

Carapaz ging er vroeg in de etappe vandoor, samen met Higuita. “We werkten goed samen met zijn tweeën. Higuita stond boven mij in het klassement, dus ik wist dat hij de leiding zou pakken”, aldus Carapaz, die nu op een tweede plaats in het klassement staat. Gaat hij op de slotdag, als de traditionele rit in Barcelona over de Montjuïc op het programma staat, nog een poging doen om Higuita van de troon stoten? “Morgen zal het opnieuw alles op niets zijn.”

De eerste maanden van het seizoen verliepen niet vlekkeloos voor Carapaz, die zowel de Ster van Bèsseges, de Tour de la Provence als Tirreno-Adriatico voortijdig verliet. In die laatste koers kampte hij met maagklachten. “Het ging niet altijd even lekker, maar het is natuurlijk fantastisch om op deze manier terug te kunnen slaan.”