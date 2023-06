Richard Carapaz voert EF Education-EasyPost aan in Critérium du Dauphiné

EF Education-EasyPost zal met Richard Carapaz als kopman aan de start staan van het Critérium du Dauphiné. De Ecuadoriaan, die volgende maand de Tour de France zal betwisten, wordt bijgestaan door onder andere Esteban Chaves en Andrey Amador.

Carapaz wist dinsdag nog te winnen in Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes, waar hij Felix Gall en Lennert van Eetvelt klopte. De klimmer kende tot nu toe een moeizaam seizoen. In januari werd hij nog wel Ecuadoriaans kampioen op de weg, maar in de Ronde van het Baskenland moest hij opgeven. De Mercan’Tour Classic was zijn eerste koers sinds die opgave.

Carapaz reed de Dauphiné slechts één keer eerder. In 2017 werd hij 44ste. Verder zullen de ogen gericht zijn op het jonge Amerikaanse talent Sean Quinn, die eerder dit jaar een rit won in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Vorig jaar werd hij nog derde in een rit in de Dauphiné.