Richard Carapaz verovert roze trui: “Vanaf nu denken aan verdedigen”

Richard Carapaz eindigde als derde in de veertiende etappe van de Giro d’Italie. Door het tijdsverlies van rozetruidrager Juan Pedro López neemt de renner van INEOS Grenadiers de leiding over in het algemeen klassement. “De beklimmingen van de Superga en de extreme hitte maakte het een speciale en lastige etappe.”

“Eigenlijk kan ik heel blij zijn met deze etappe. De strijd om de Giro is zeker nog niet voorbij, maar ik denk dat we vandaag iets goed hebben neergezet. Vanaf nu moeten we denken aan het verdedigen van de roze trui, we hebben nog een behoorlijk drukke week voor de boeg”, doelde hij op de lastige derde week van de Giro voor de microfoon van SpazioCiclismo.

Carapaz was in de veertiende etappe zeer aandachtig, hij voelde namelijk de nervositeit. “Omdat we twee keer de Superga moesten beklimmen, wisten we dat het een speciale etappe ging worden. Daar kwam ook nog eens die extreme hitte bij”, aldus de renner uit Ecuador. “Op het einde van de etappe had ik geen ploegmaten meer bij me, maar toch probeerde ik om aanvallend te koersen en het juiste moment te kiezen.”

De 28-jarige renner van INEOS Grenadiers heeft een voorsprong van zeven seconden op Jai Hindley, João Almeida volgt op 30 seconden. Drie jaar geleden, in 2019, won Carapaz de Ronde van Italië. Dat jaar veroverde hij, net zoals dit jaar, de roze trui in de veertiende etappe.