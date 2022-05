Richard Carapaz vastberaden: “Op een dag keer ik terug in de Giro”

Richard Carapaz was lange tijd op weg naar de eindoverwinning in de Giro d’Italia, tot hij op de voorlaatste dag uit de roze trui werd gereden door Jai Hindley. De Australiër begon vervolgens met een royale voorsprong aan de slotetappe, die hij in de tijdrit niet meer uit handen gaf. Voor Carapaz restte de tweede plaats op het podium.

Carapaz was uiteindelijk best tevreden, zo liet hij na de afsluitende tijdrit door Verona weten. In de rit tegen de klok realiseerde de Ecuadoraan de tiende tijd, op bijna anderhalve minuut van winnaar Matteo Sobrero. Zijn tweede plaats in het algemeen klassement kwam niet meer in gevaar. “Ik ben uiteindelijk best tevreden, het was een zware Giro en ik ben tevreden met het resultaat.”

Ook keek hij na de tijdrit nog terug op de etappe naar de Passo Fedaia, waar hij Hindley op de laatste klim moest laten gaan en van de Australiër bijna anderhalve minuut aan de broek kreeg. “Gisteren (zaterdag, red.) had ik een slechte dag, het was niet de beste dag op de fiets, en ik denk dat het uiteindelijk de sterkste was die won.”

Zijn tweede plaats in het klassement noemt de Girowinnaar van 2019 een ‘mooi resultaat’. “Voor mij, en vooral ook voor de ploeg. We willen altijd winnen, maar dit is de situatie waarin we ons bevonden. Ik denk dat ik de laatste jaren heb laten zien dat ik op een goed niveau zit, en op een dag zal ik terugkeren in de Giro.”

‘Mooie ervaring om weer het roze te dragen’

“Uiteindelijk heb ik goede herinneringen aan deze koers. Ik heb het gevoel dat er veel gebeurd is tijdens deze wedstrijd. Het is een mooie ervaring geweest om de roze trui weer te dragen. Het deed me denken aan mijn tijd in het roze in 2019. Het is altijd een speciale ervaring om de trui te dragen”, aldus Carapaz.