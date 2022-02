Richard Carapaz uit Tour de La Provence na positieve coronatest

Richard Carapaz verschijnt niet aan de start van de tweede etappe van de Tour de La Provence. De Ecuadoraanse kopman van INEOS Grenadiers is positief getest op het coronavirus en verlaat de vierdaagse ronde.

Carapaz stond na twee dagen 19e in het algemeen klassement van de Tour de La Provence, op 51 seconden van leider en ploeggenoot Filippo Ganna. De Ecuadoraan was de ronde begonnen met een 53e plaats in de openingstijdrit en maakte gisteren in de eerste rit-in-lijn deel uit van de eerste waaier, samen met zijn ploegmaats Elia Viviani, Luke Rowe en Ganna.

Zijn ploeg INEOS Grenadiers laat op social media weten dat Carapaz geen symptomen vertoont.

Unfortunately due to a positive COVID test @RichardCarapazM will not take to the start today at Tour de la Provence. Richie is currently showing no symptoms #TDLP22 pic.twitter.com/2yDQi2aBEh

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) February 12, 2022