zaterdag 10 februari 2024 om 19:36

Richard Carapaz soleert naar zege op monsterklim in Tour Colombia

De koninginnenrit van de Tour Colombia is een prooi geworden voor Richard Carapaz. De Ecuadoraan maakte het verschil in de laatste vijf kilometer van de Alto del Vino, de bijzonder lange slotklim van etappe vijf.

Op dag vijf van de Tour Colombia was het tijd voor de koninginnenrit. De 138 kilometer lange rit finishte namelijk op de Alto del Vino en dat betekende ruim dertig (!) kilometer klimmen aan 5,7%. Deze beklimming werd eerder in de etappe al afgedaald, na een korte aanloopfase vanuit startplaats Cota.

In deze beginfase ontstond er een kopgroep van zes. Vinicius Rangel van Movistar had het gezelschap van Rait Ärm (Estland), Alexis Benjamin Quinteros (Banco Guayaquil – Bianchi), Brandon Alejandro Rojas (GW Erco Shimano), Bernardo Suaza (Petrolike), Franklin Archibold (Panamá es Cultura y Valores) en Wilmar Paredes (Team Medellín). De zes kregen ruim vijf minuten voorsprong en aan de voet van de slotklim hadden ze nog altijd een kleine vier minuten marge. In het peloton controleerde Nu Colombia, de ploeg van klassementsleider Rodrigo Contreras.

Quintana lost vroeg, Chaves kiest de aanval

Later op de klim nam Astana Qazaqstan over. Vooral door de werken van Alexey Lutsenko dunde het peloton flink uit. Onder de lossers ook grote namen, zoals Andrea Piccolo en Nairo Quintana. De klimmer van Movistar haakte af toen er nog zo’n vijfentwintig renners in de groep zaten. Daarbij ook Esteban Chaves, die op meer dan tien kilometer van de finish al de aanval koos. Hij ging op en over Paredes, de laatst overgebleven vluchter, en ging in zijn eentje door.

Heel lang hield Chavito niet stand. Maar precies op het moment dat hij werd teruggepakt, loste zijn ploeggenoot Richard Carapaz hem af. De Ecudoreaan versnelde en sloeg een mooi gat. Er was slechts één renner die nog naar hem toe wist te springen: geletruidrager Contreras. Achter dit duo bleef een groepje over met Chaves, Harold Tejada, Jonathan Klever Caicedo, Ivan Ramiro Sosa, Jefferson Alexander Cepeda, Rigoberto Urán en Egan Bernal. Na de nodige schermutselingen sloten zij – een voor een – allemaal weer aan bij de koplopers.

Carapaz knalt weg

Maar de aansluiting was van korte duur. Carapaz had nog wel wat jus in de benen en knalde er vier kilometer van het einde opnieuw vandoor. Ditmaal kon Contreras niet volgen. De eerste achtervolger van de renner van EF Education-EasyPost was nu Caicedo, daarna volgde pas Contreras. Langzaam maar zeker liep Carapaz uit op zijn achtervolgers. Onder de rode vod was het al duidelijk dat hij zijn tweede zege van het nog prille seizoen zou boeken, maar pakte hij ook het geel?

Nee, zo bleek. Contreras verweerde zich kranig, kwam achter Caicedo als derde over de streep en behield zo de leiding. Zeker van de eindzege is hij echter nog niet. De slotrit van zondag bevat weliswaar geen monsters als de Alto del Vino, maar op de Alto de Patios (2,9 km aan 7,2%) kan nog wel wat gebeuren. De top van deze klim ligt op twaalf kilometer van de finish in Bogotá.