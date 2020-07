Richard Carapaz rekent op Colombiaanse chartervlucht naar Europa donderdag 2 juli 2020 om 08:43

Gaat het Richard Carapaz lukken om voor het begin van het wielerseizoen in Europa te arriveren? Ook voor Ecuadoranen geldt namelijk nog steeds een uitreisverbod. Het brengt de nodige problemen met zich mee, maar Carapaz rekent op de Colombiaanse chartervlucht naar Europa.

De Ecuadoraan, die in oktober hoopt zijn titel in de Giro d’Italia te verdedigen, onderhandelt sinds vorige maand met de Colombiaanse regering. Het resultaat van deze onderhandelingen lijkt vooralsnog positief te zijn, meldt El Comercio

Carapaz is niet de enige Ecuadoraan die zal opstappen op de Colombiaanse chartervlucht. Andere wielrennners als Jhonatan Narváez, Jonathan Caicedo, Jefferson Cepeda en Alexander Cepeda volgen in zijn spoor.

Met de fiets naar Colombia?

Nu het internationale vliegverkeer in Zuid-Amerika plat ligt, is het eveneens lastig om in Bogotá aan te komen. De coureur van Team Ineos staat daarom voor een 982 kilometer lange fietstocht van woonplaats Carchi naar de Colombiaanse hoofdstad. Het is niet bekend of andere Ecuadoraanse wielrenners Carapaz zullen vergezellen.