Richard Carapaz over situatie in Ecuador: “Het is hartverscheurend” woensdag 8 april 2020 om 15:53

Terwijl het coronavirus nog maar net om zich heen grijpt in Ecuador, gaan de beelden van lijken en doodskisten in de straten van miljoenenstad Guayaquil de hele wereld over. Dit tot afgrijzen van Richard Carapaz. “Het is echt hartverscheurend om te zien wat er zich allemaal afspeelt in mijn land”, zo citeert La Gazetta dello Sport.

Dat het coronavirus inmiddels een groot probleem is in het Zuid-Amerikaanse land, zo vertelt de regerend Girowinnaar in gesprek met de Italiaanse sportkrant. In miljoenenstad Guayaquil zijn de mortuaria inmiddels overbelast geraakt, maar vicepresident Otto Sonnenholzer heeft inmiddels beloofd voor meer ziekenhuisbedden te zorgen.

“We hebben allemaal de verschrikkelijke beelden gezien, het doet echt pijn. Guayaquil is het zwaarst getroffen gebied. Ik woon er zevenhonderd kilometer vandaan, maar het is echt een economisch en toeristisch centrum”, aldus Carapaz. “We waren als land niet klaar voor het coronavirus, maar we staan niet alleen. Niemand was klaar voor deze crisis.”

“Gelukkig woon ik in een gebied waar weinig mensen besmet zijn. Mijn ouders wonen in de buurt en zijn gelukkig nog gezond.” De klimmer van Team Ineos voelt de innerlijke drang om zijn landgenoten te helpen in deze moeilijke tijd. “Ik denk erover na om mensen te helpen die nu werkloos zijn, ik wil dat ze genoeg te eten hebben.”

“We kunnen uit deze crisis komen”

“Het is wellicht een klein gebaar, maar het kan wel ontzettend veel verschil maken.” Nu de situatie in zijn thuisland Ecuador nijpend is, denkt Carapaz momenteel nauwelijks aan koersen. “Ik probeer nog wel mijn conditie te onderhouden op de hometrainer, maar het is door alle onzekerheid lastig om nu doelen te stellen.”

“We moeten nu vooral denken aan de volksgezondheid. Toch geloof ik dat we op een gegeven moment weer naar een normale situatie gaan, maar dan moeten we wel solidair zijn en ons steentje bijdragen. We kunnen uit deze crisis komen.”