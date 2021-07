Richard Carapaz nieuwe olympisch kampioen: “Een ongelooflijk moment”

Richard Carapaz heeft vol ongeloof gereageerd op zijn gouden medaille tijdens de Olympische Spelen in Tokio. De coureur uit Ecuador kwam solo over de streep op het Fuji Speedway-circuit en volgt daarmee Greg Van Avermaet op als olympisch kampioen. “Dit is een ongelooflijk moment”, vertelt Carapaz.

Op een kleine 25 kilometer van de finish ontsnapte Carapaz met Brandon McNulty uit een elitegroep die de Mikuni Pass had overleefd. “Ik profiteerde daar van het beste moment en ik had op het stuk bergafwaarts een goede kompaan mee”, doelt hij op de Amerikaan. “Daar voelde ik al dat ik goede benen had en daarom ben ik in de finale alleen verder gegaan.”

Na afloop kreeg Carapaz het goud omgehangen, met Wout van Aert (zilver) en Tadej Pogačar (brons) aan zijn zijde. “Dit is ongelooflijk. Al deze gevoelens passen niet eens in mijn lichaam, het is echt geweldig”, aldus de Ecuadoriaan. “Je moet er ook in geloven. Ik heb hard gewerkt om hier te zijn en ik geniet ervan. Dit is iets heel groot voor mij.”