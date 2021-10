Richard Carapaz neemt in november deel aan Vuelta a Ecuador (UCI 2.2)

De organisatie van de Vuelta a Ecuador (UCI 2.2) kan haar geluk niet op. Nationale wielerheld en olympisch kampioen Richard Carapaz staat namelijk aan het vertrek van de rittenkoers, die duurt van 13 tot en met 20 november. Afgelopen zomer uitte de derde van de voorbije Tour de France nog kritiek op de ronde uit zijn thuisland. Voor welk team hij deelneemt is nog onduidelijk.

Diverse grote, nationale nieuwssites uit Ecuador maken melding van een video van het Ministerie van Sport. Daarin openbaart de organisatie de deelname van Carapaz. De winnaar van de Giro d’Italia 2019 en de nummer twee uit de Vuelta a España van 2020 was afgelopen zomer na de Tour en de Olympische Spelen nog kritisch op de grootste ronde van zijn thuisland. Hij vond dat de organisatie bitterweinig deed om Ecuadoraanse eliterenners aan de start te krijgen. Carapaz zelf werd in 2013 en 2014 tweede.

De organisatie heeft nu het budget verdubbeld naar een half miljoen dollar en de koers zal bestaan uit een peloton met renners uit voornamelijk Ecuador zelf, aangevuld met enkele coureurs uit Brazilië, Bolivia, Peru en Mexico. De koers begint met een proloog en heeft daarna zeven etappes over verschillende terreinen. In het verleden wonnen vooral veel Colombianen, Óscar Sevilla (2019) is de meest bekende eindwinnaar. Carapaz’ deelname geldt als een gigantische boost voor het wielrennen in Ecuador.

Carapaz verraste met goud in Tokio - foto: Cor Vos Carapaz zal zijn speciale Pinarello in eigen land ten toon spreiden - foto: INEOS Grenadiers