Richard Carapaz laat afsluitende tijdrit Bessèges schieten na eerdere val

Geen Richard Carapaz meer in de afsluitende tijdrit van de Ster van Bessèges. De kopman van INEOS Grenadiers neemt geen risico, nadat hij vrijdag ten val kwam in de Franse rittenkoers.

Volgens INEOS Grenadiers is Carapaz nog altijd herstellende van de gevolgen van de valpartij. De klimmer uit Ecuador liep enkele schaafwonden en kneuzingen op bij de crash en verloor mede daardoor veel tijd in het klassement. Zaterdag, in de klimrit naar Mont Bouquet, werd Carapaz nog wel 24ste.

In het klassement bezette Carapaz de 54ste plaats, op ruim tien minuten achterstand van klassementsleider Benjamin Thomas. Voor de coureur van INEOS Grenadiers was de Ster van Bessèges zijn eerste wedstrijd van het nieuwe wielerjaar, waarin hij zich onder andere richt op de Giro d’Italia.

Unfortunately, @RichardCarapazM will not start today’s TT at #EB2022 as he recovers from Friday’s crash.

Rest up ahead of Tour de la Provence next week, Richie 👊 pic.twitter.com/u8NtbpVA1V

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) February 6, 2022