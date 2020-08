Richard Carapaz: “Het was een ontzettend nerveuze finale” vrijdag 7 augustus 2020 om 19:56

Diego Ulissi kreeg een ideale aankomst voorgeschoteld in de derde etappe van de Ronde van Polen, maar het was Richard Carapaz die de Italiaan wist te verrassen met een ultieme jump in de laatste honderden meters. “Mijn ploeggenoten hebben echt geweldig werk geleverd”, zo vertelde de ritwinnaar na afloop.

Het is niet de eerste keer dat Carapaz op een dergelijke manier een etappe wint. De Ecuadoraan wist een jaar geleden Caleb Ewan te verrassen in de Giro d’Italia, in de etappe met aankomst in Frascati. Vandaag wist hij Ulissi van de zege te houden. “Ik ben heel erg blij. Het is altijd mooi om op een dergelijke manier een rit te winnen.”

“Het was een ontzettend nerveuze finale, eigenlijk vanaf het moment dat we begonnen aan de lokale omlopen. De jongens hebben me echter op geweldige wijze door de finale geloodst en me goed afgezet net voor de laatste bocht.” Carapaz mag morgen ook als leider beginnen aan de koninginnenrit naar Bukowina Tatrzańska.

Reactie Diego Ulissi

Ulissi eindigde aan het achterwiel van Carapaz, maar was na afloop wel tevreden over zijn wedstrijd. “Het was een zware en nerveuze etappe. Ik denk dat ik een hele goede sprint heb gereden. Het is mooi om te zien dat de vorm goed is. Morgen is opnieuw een zware dag en ik hoop voldoende te herstellen, zodat ik weer een gooi kan doen naar de zege.”