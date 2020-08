Sterke Richard Carapaz verslaat Diego Ulissi in Ronde van Polen vrijdag 7 augustus 2020 om 16:44

De derde etappe van de Ronde van Polen is gewonnen door Richard Carapaz. De Girowinnaar ging in Bielsko-Biała van bijzonder ver de sprint aan en wist op de power de aanstormende Diego Ulissi van zich af te houden. Wilco Kelderman eindigde als vijfde.

Wereldkampioen Mads Pedersen boekte donderdag zijn eerste zege in de regenboogtrui na een winnende sprint in Zabrze. De Deen van Trek-Segafredo mocht vandaag ook in de gele leiderstrui rondfietsen. Bij het bestuderen van het routeboek moet Pedersen hebben gezien dat de renners meerdere beklimmingen kregen voorgeschoteld op weg naar Bielsko-Biała. Op de derde dag stond de enige etappe langer dan 200 kilometer op het menu.

Van der Hoorn laat zich zien op weg naar de finish

Taco van der Hoorn kon zich niet bedwingen en koos al vroeg voor de aanval. De Nederlander van Jumbo-Visma werd al snel vergezeld door Quentin Jauregui, Kamil Gradek en Patryk Stosz en deze vier renners wisten in snikhete omstandigheden meer dan drie minuten weg te rijden van het peloton. In de grote groep zagen we de mannen van Pedersen de koers controleren, waardoor de voorsprong bleef schommelen rond de drie minuten.

Vooraan bleek Jauregui niet sterk genoeg om zijn medevluchters te volgen, maar ook Van der Hoorn, Gradek en Stosz bleven niet uit de greep van de mannen van Trek-Segafredo en Deceuninck-Quick-Step. Van der Hoorn werd als laatste avonturier tot de orde geroepen. Op ruim veertig kilometer van de aankomst begonnen de renners aan de beklimming van Przegibek, de zwaarste klim van de dag en een mogelijke scherprechter in deze etappe.

Favorieten houden zich gedeisd, maar Carapaz doet wel uitstekende zaken

De favorieten hielden zich echter redelijk gedeisd, al liet topfavoriet Remco Evenepoel zich wel even zien vlak voor de top. De mannen voor het eindklassement hadden zich blijkbaar al verzoend met een nieuwe sprintersrit, maar Nathan Haas weigerde zich zomaar naar de slachtbank te laten leiden. De Australiër van Cofidis ging er alleen vandoor, reed een minuut weg van de achtervolgende groep maar werd nog voor de laatste lokale ronde ingehaald.

In de slotkilometers werden alle treintjes op de rails gezet voor de eindsprint. De mannen van UAE Emirates namen het initiatief in de laatste kilometer, aangezien Diego Ulissi nog in de eerste groep zat en een ideale oplopende aankomst kreeg voorgeschoteld. Het was echter Richard Carapaz die als een komeet wegschoot, flink wat meters wist te pakken op Ulissi en co en zijn eerste zege van het seizoen wist te boeken. Ulissi werd tweede, voor Rudy Molard.

Voor Carapaz is het een dag om nooit te vergeten, aangezien de renner van Team Ineos ook de leiderstrui wist over te nemen van wereldkampioen Mads Pedersen. Zijn voorsprong op Ulissi en Kamil Małecki bedraagt nu vier seconden. Morgen staat de koninginnenrit op het programma naar Bukowina Tatrzańska.