Richard Carapaz: “Giro winnen én de Tour rijden in 2020” vrijdag 17 januari 2020 om 20:31

Richard Carapaz richt zich komend jaar niet alleen op titelprolongatie in de Giro d’Italia, ook wil hij de Tour de France rijden. “Afgelopen jaren kreeg ik niet de kans om de Tour te rijden. Ik denk dat de tijd rijp is om het nu wel te doen.”

Carapaz is erg blij met zijn transfer naar Team Ineos, vertelt hij in een video die vanavond werd verspreid via de social media van de Britse ploeg. De Ecuadoraan verliet na drie seizoenen het Spaanse Movistar om een meerjarig contract te tekenen bij het team van Tourwinnaars Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal. “Dit is iets waar ik al meerdere jaren aan denk en nu ervaar ik alles uit de eerste hand”, vertelt hij over zijn transfer.

“Het geeft me een geweldig gevoel en ik weet dat ik nu alles ga geven. Enerzijds omdat ik fit ben, maar bovenal omdat ik me geen buitenstaander voel. Nu ik deel uitmaak van deze structuur, weet ik wat het is om een professionele wielrenner te zijn.” Ook vertelt hij over zijn doelstellingen voor het nieuwe seizoen. “Waar ik wil winnen met mijn ploeggenoten, is de Giro d’Italia. Daarna wil ik de Tour de France rijden. Dat is een doel dat ik aan mezelf gesteld heb dit jaar.”

“Voorgaande jaren kreeg ik de kans niet om de Tour te rijden, maar ik denk dat de tijd rijp is om het nu wel te doen. Ik denk dat ik deel uitmaak van het beste team aan de start”, aldus de Ecuadoraan. Gisteren maakte Team Ineos al bekend dat Froome, Thomas en Bernal de drie speerpunten worden in de Tour, maar daar lijkt Carapaz nu bij te komen – mogelijk in een helpende rol.

Giro d’Italia

Maar eerst wil Carapaz opnieuw de Giro betwisten én winnen. “Ik was uitzinnig van vreugde over mijn succes in Italië en daarom wil ik graag terug. Ik denk dat ik in de tussentijd volwassener ben geworden, zowel in sportief als mentaal opzicht. Dat wordt een extra voordeel. Ik weet nu immers wat de Giro inhoudt en na twee jaar hoop ik dat ik de prestatie van afgelopen jaar kan overdoen. Ik ben er alvast klaar voor.”

Carapaz begint zijn seizoen in de Tour Colombia, waar hij aan de zijde van Egan Bernal verschijnt.

