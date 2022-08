Riccardo Lucca (25) wordt prof bij Bardiani-CSF-Faizanè

Riccardo Lucca heeft een profcontract getekend bij Bardiani-CSF-Faizanè. De 25-jarige Italiaan, die overkomt van het continentale Work Service Vitalcare Vega, sluit in 2023 aan bij het ProTeam. Dat meldt Bardiani-CSF-Faizanè op de ploegsite.

“Ik ben me ervan bewust dat ik in het verleden tijd heb verspeeld, maar dit heeft me de laatste jaren veel ijver en vastberadenheid gegeven om me te laten zien, om boven te komen drijven en prof te worden”, aldus Lucca, die dit seizoen vooral opviel in de Adriatica Ionica Race. In de openingsrit van die meerdaagse eindigde de Italiaan als vierde en vervolgens won hij de vierde etappe. De klimmer sloot de wedstrijd af als twaalfde.

“Vanaf 2020 ging het gelijk goed, nadat ik terugkeerde van corona”, gaat Lucca verder. “Ik won twee wedstrijden en deed het goed op het nationaal kampioenschap tijdrijden (hij werd zesde, red.). 2021 moest het beslissende jaar worden. Ik won zeven koersen, reed tussen de grote mannen en dacht dat het zou lukken, maar ik wist dat mijn leeftijd een probleem vormde in het huidige wielrennen.”

Ondanks dat hij geen contract versierde, zette Lucca door. Dat was niet gelukt zonder de steun van meerdere mensen, die hij uitgebreid bedankt. “Voor mij is dit een nieuw startpunt, ik bedank Bruno en Roberto Reverberi (de ploegbazen van Bardiani-CSF-Faizanè, red.) voor hun vertrouwen. Dat wil ik direct terugbetalen met resultaten. Ik heb al veel op professioneel niveau gekoerst, maar ik mis nog WorldTour-ervaring. Die wil graag opdoen, en ik kan niet wachten om aan dit nieuwe avontuur te beginnen.”

Drie junioren

Bardiani-CSF-Faizanè heeft inmiddels de komst van vier nieuwe renners bekendgemaakt. Eerder onthulde de formatie dat Luca Paletti, Matteo Scalco en Lorenzo Conforti het team vanaf 2023 komen versterken. Paletti, Scalco en Conforti komen alle drie over van de junioren.