Riabushenko loopt polsbreuk op in openingsetappe Tour Down Under dinsdag 21 januari 2020 om 10:13

Voor Alexandr Riabushenko is het wielerseizoen op rampzalige wijze begonnen. De Wit-Rus van UAE Emirates was tijdens de eerste rit van de Tour Down Under een van de slachtoffers van een valpartij. Hij moest de wedstrijd met een gebroken pols verlaten.

In een statement op social media laat UAE Emirates weten dat een röntgenfoto heeft uitgewezen dat het bot in zijn linkerpols in diverse stukken is gebroken (een zogenoemde comminutieve botbreuk). Om de breuk te stabiliseren is een operatie noodzakelijk. Het is nog niet duidelijk wanneer deze kan plaatsvinden, ook is het onduidelijk wanneer Riabushenko weer aan koersen kan denken.

Naast Riabushenko kwam onder meer ook de Nederlander Ide Schelling (BORA-hansgrohe) ten val. Hij wist de etappe wel uit te rijden, zij het enigszins gehavend.

🏥 Medical update:

During stage 1 @tourdownunder, @AlexRiabushenko was involved in a crash.

X-rays have revealed a comminuted fracture of the left wrist.

Planning is underway for surgery necessary to stabilise the fracture. 💪Best wishes for a a speedy recovery Riabu! pic.twitter.com/eud8Eqrk8k — @UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) January 21, 2020