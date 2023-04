Review: Fabio & Julius schept een mooi beeld van het complexe leven van een wielrenner

Fabio Jakobsen en Julius van den Berg. Het zijn twee bekende namen voor wielerliefhebbers, maar in 2015 waren de twee 18-jarige renners eerder nobele onbekenden. Toch besloot Menno Haanstra om de twee Nederlanders op de voet te gaan volgen, jarenlang. Het mondde uit in een knap boek genaamd Fabio & Julius. Een verhaal over vriendschap, het complexe leven van een wielrenner en alles daarbuiten.

Haanstra begon Jakobsen en Van den Berg te volgen toen ze nog tot de U23-categorie behoorden. Jakobsen won op dat moment hier en daar al een koers, Van den Berg beperkte zich eerder tot volgen. De gesprekken in het begin van het verhaal zitten nog vol jeugdigheid. “Julius is echt een jongen die zijn talent onderschat. Dan rijden we de Cauberg op en dan gaat ie zó hard. Dan gééft-ie gas… En dan is-ie wel kapot boven, maar dan zie je toch wel: daar zit heel veel op”, vertelde Jakobsen vlot over zijn vriend.

Het is snel duidelijk dat de twee Nederlanders, beiden actief als renner van SEG Racing Academy, heel wat talent hebben. Jakobsen wordt begin 2018 prof bij het toenmalige Quick-Step Floors, Van den Berg doet een half jaar later hetzelfde bij EF Education First-Drapac Cannondale.

Over Fabio

Het boek geeft zeer nauwkeurig weer wat voor een unieke persoonlijkheid Jakobsen heeft. Gedreven door en met, ontzettend resultaatgericht en zeer bewust van alles. De sprinter is altijd bezig met zichzelf te ontwikkelen, op alle mogelijke manieren. Zeker als wielrenner, maar evenmin als mens. “Ik heb bijvoorbeeld een lijstje met dingen die belangrijk zijn”, aldus Jakobsen over een lijstje in zijn telefoon. “Jezelf kwetsbaar opstellen, dankbaar zijn, duidelijk zijn, vriendelijk. (…) Veiligheid inbouwen, samen doelen stellen…”

Jakobsen ontdekt al snel wat winnen is. In zijn eerste seizoen als prof bij de ploeg van Patrick Lefevere wint hij meteen zeven keer, waaronder Nokere Koerse en de Scheldeprijs. Jakobsen is zeer blij met die zeges, maar heeft vooral honger naar meer. Wanneer hij de Giro rijdt en collega-sprinter Sam Bennett naar de Tour mag, is hij stellig. “Ligt er volgend jaar wel een Tour-parcours dat me ligt, dan moet ik dan maar zorgen dat ik beter ben dan Bennett.”

Over Julius

Van den Berg is eerder het nonchalante type van de twee, althans, dat is wat hij uitstraalt. Zo komt Haanstra met enkele grappige verhalen over de Van den Berg. Op een gegeven moment gaat het over een trainingsmoment tijdens een stage van SEG. De jonge Van den Berg komt kansloos te laat en wordt bestraft met 20 push-ups. “Na vijf uiterst moeizame push-ups, met trillend lichaam, blijft Julius uitgeput op de grond liggen – hij kan niet meer. (…) Om hem heen rollen jongens over de grond van lachen, de trainers kijken elkaar fronsend aan.”

Als prof gaat het niet altijd goed voor Van den Berg. De renner uit Purmerend heeft het lastig om begrepen te worden in zijn nieuwe Amerikaanse ploeg. Het zorgt voor enkele moeilijke situaties en wanneer ook zijn prestaties op de fiets niet al te goed zijn, ontstaat er veel twijfel. “Ik weet zelf ook wel dat het niet goed gaat, ik heb mijn ploeg niet nodig om te weten dat het niet oké is om in een seizoen iets van tien DNF’s te hebben.”

Wanneer Van den Berg ook nog eens te maken krijgt met fysieke zorgen, hij maakt zich ontzettend druk over zijn hart, lijkt het een heel moeilijk verhaal te worden. Toch vindt Van den Berg de veerkracht en wordt het alsnog best een succesverhaal bij EF.

De crash in Polen

Wat als je als lezer natuurlijk weet voordat je de eerste bladzijde leest; Jakobsen gaat vreselijk hard crashen in de Ronde van Polen. Haanstra heeft er dan ook voor gekozen om de valpartij eerst en vooral te laten zien vanuit de kant van de familie. Op een ‘mooie’ manier neemt hij de lezer mee in de hartverscheurende rollercoaster die de naasten van Jakobsen meemaken.

De revalidatie van Jakobsen wordt ook uitgebreid besproken. Als lezer kom je zeer veel dingen te weten, een aantal zaken die ik persoonlijk ook niet wist. Hoe moeilijk Jakobsen zijn toestand ook was tijdens zijn revalidatie, somber of gedeprimeerd was hij nooit. “Nee, niet één keer. Ik ben zo bang geweest en angstig dat ik het niet zou halen. (…) Het kan wel eens slecht zijn, maar het is nooit meer zo slecht als hoe ik er daar toen bij lag.”

Vriendschap

Van den Berg was ook actief tijdens de Ronde van Polen op het moment dat Jakobsen tegen de grond ging. Het bijzondere: Van den Berg zit de dag van de crash in de vroege vlucht. Enkele kilometers voor de streep wordt hij gegrepen en passeert hij nog even langs Jakobsen. Wat volgt is een korte blik tussen de twee. Een dag later, na de valpartij dus, zit Van den Berg andermaal mee in de ontsnapping. Dit keer met een totaal ander motief: de Nederlander valt aan met benen die bomvol emotie zitten.

De dag in de vroege vlucht zorgt ervoor dat Van den Berg mee het podium op mag als leider van het bergklassement. Van den Berg haalt zijn rugnummer tevoorschijn met daarop te woorden ‘Forza Fabio, stay strong mate.’ Wat later in het verhaal, wanneer de twee vrienden afspreken bij Jakobsen thuis, geeft Van den Berg het shirt als soort herinnering en cadeau aan Jakobsen. Kippenvelmoment.

Het grootste kippenvelmoment volgt voor mij een jaar na de crash. Van den Berg zit – jawel – mee in de vroege vlucht. Deze keer worden de aanvallers echter niet gegrepen en kunnen ze sprinten voor de zege. Enigszins onverwachts wint Van den Berg die sprint en knalt hij zo naar zijn tot nu toe enige profoverwinning. Dat hij dat doet in Polen is écht bijzonder en maakt de cirkel rond. Dat ziet hij zelf ook: “Gvd. Cirkel is rond, fokking Polen“, stuurt Van den Berg naar Jakobsen op WhatsApp.

Cirkel is rond

Fabio & Julius is met andere woorden een zeer knap boek. Het vertelt een makkelijk te lezen verhaal over twee fietsende vrienden. Haanstra neemt je mee in hun leven als wielrenner en geeft een unieke kijk in wat er in hun hoofd omgaat. Het is ook veel meer dan een boek over de valpartij van Jakobsen in Polen of een verhaal over het succes van hem als wielrenner. Het schept echt een omvattend beeld.

Je leert beide renners op een mooie en eerlijke manier kennen. Na het lezen van het boek betrap ik mezelf er steeds op dat ik de uitslagen van Jakobsen en Van den Berg nauwgezetter in de gaten houd. Kort samengevat: een aanrader voor wielerliefhebbers, maar ook voor de modale lezers.

Het boek is te koop voor 21,99, onder meer bij bol.com.