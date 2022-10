Revanche voor Matteo Trentin in Veneto: “Deze keer is het wel de jackpot”

Matteo Trentin heeft woensdag de Giro del Veneto gewonnen. De Italiaan van UAE Emirates reed in de finale weg met een kopgroep en werkte het uiteindelijk af in een sprint met vijf. “De ploeg heeft goed werk geleverd vandaag.”

“We hebben echt goed gereden vandaag”, vertelde Trentin na afloop aan SpazioCiclismo. “Ik kwam samen met Diego (Ulissi, red.) in de grote kopgroep. Diego deed geweldig werk. Niet alleen op de vlakke stukken, maar ook bergop. Twee van onze ploegleiders komen ook nog eens uit de buurt en kenden de wegen heel goed, waardoor ze mij goed konden begeleiden. Dat hielp ook.”

Vorig jaar werd Trentin nog tweede in de Giro del Veneto, toen werd hij geklopt door Xandro Meurisse. Dit jaar wilde de Italiaan beter doen. “Vorig jaar was ik wat boos na afloop, nu ben ik natuurlijk echt blij. Hopelijk kunnen we het seizoen nog zo goed mogelijk afsluiten.”