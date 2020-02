Rentree Tobias Foss gepland voor Circuit Cycliste Sarthe vrijdag 14 februari 2020 om 19:12

Goed nieuws voor Tobias Foss: de renner van Jumbo-Visma is succesvol geopereerd aan de sleutelbeenbreuk, die hij opliep in de Ronde van Valencia. Normaal gesproken maakt hij over zeven en een halve week zijn rentree in het peloton in het Circuit Cycliste Sarthe.

Foss deelde het nieuws via zijn social media. “De operatie is goed gegaan en alles ziet er perfect uit. Mijn lichaam geneest snel en gelukkig heb ik niet veel pijn. Ik ben begonnen met mijn herstel en probeer in goede vorm te komen voor het Circuit Cycliste Sarthe.” De Franse ronde staat voor 7-10 april op het programma.

Voor Foss eindigde zijn eerste wedstrijd voor Jumbo-Visma in mineur. De beloftevolle Noorse ronderenner kwam zwaar ten val in de tweede etappe van de Ronde van Valencia en moest opgeven. Later bleek dat hij zijn sleutelbeen had gebroken. Daardoor kon hij deelname aan de Ruta del Sol vergeten.