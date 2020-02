Renners Jumbo-Visma blijven op Tenerife ondanks coronavirus dinsdag 25 februari 2020 om 16:24

De renners van Jumbo-Visma werken hun trainingskamp op het Spaanse eiland Tenerife vooralsnog gewoon af, ondanks de uitbraak van het coronavirus in een hotel in het plaatsje Adeje. Dat is ons bevestigd door de ploeg.

Op dit moment verblijven Mike Teunissen, Amund Grøndahl Jansen, Wout van Aert, Steven Kruijswijk en Primož Roglič op Tenerife om zich voor te bereiden op de aankomende wedstrijden. Vandaag werd echter bekend dat een Italiaanse toerist op het eiland positief testte op het besmettelijke coronavirus.

Uit voorzorg hebben de Spaanse autoriteiten het hotel, met de naam H10 Costa Adeje Palace, afgesloten van de buitenwereld. De Italiaan is afkomstig uit de Noord-Italiaanse regio Lombardije, waar momenteel het virus rondwaart. Reisorganisaties Corendon en Sunweb hebben laten weten dat er zeker dertien Nederlanders in het hotel zitten. Daarnaast zijn er ook 110 Belgen in quarantaine.

De renners van Jumbo-Visma verblijven echter in een hotel waar geen sprake is van het virus. “Vooralsnog gaat alles volgens schema”, vertelt Bierens in een korte reactie aan WielerFlits. Teunissen, Grøndahl Jansen en Van Aert vliegen donderdag overigens terug naar België, Roglič en Kruijswijk vertoeven als alles goed gaat nog tot 2 maart op de Teide.