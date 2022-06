Remco Evenepoel zegeviert in slottijdrit Ronde van Zwitserland, eindzege voor Geraint Thomas

Geraint Thomas heeft de Ronde van Zwitserland geworden. De Brit werd tweede in de afsluitende tijdrit en reed Sergio Higuita zodoende uit de leiderstrui. De tijdrit in Vaduz werd gewonnen door Remco Evenepoel, die naast Thomas ook Stefan Küng van zich afhield.

De laatste etappe van de Ronde van Zwitserland was een individuele tijdrit over 25,6 kilometer door en rond Vaduz, de hoofdstad van Liechtenstein. De route ging kloksgewijs eerst langs de oevers van de Rijn en kende tot aan Eschen weinig hoogteverschil. Vanaf dan werd het iets lastiger. Na 12,9 kilometer werden de tussentijden opgenomen. Via Mauren, Nendeln en Schaan ging het parcours dan terug richting Vaduz, waar de eindtijden op een rij werden gezet. Sergio Higuita mocht als leider beginnen aan deze chronoproef, maar voelde de hete adem van – de op papier betere tijdrijder – Geraint Thomas in zijn nek.

Richttijden Haga en Van Baarle

Voordat Higuita en Thomas de strijd om de eindzege zouden uitvechten, zouden nog 79 andere renners hun tijdrit afwerken. Onder wie nog een flink aantal tijdritkanonnen, zoals Chad Haga en Dylan van Baarle. Met 29 minuten en 51 seconden voor Haga en 29 minuten en 31 seconden voor Van Baarle zouden zij de eerste richttijden neerzetten. Toen de klassementsrenners echter van start gingen, bleken deze tijden niet veel meer waard meer te zijn.

Bob Jungels, Maximilian Schachmann, Felix Grosschartner, Daniel Felipe Martinez: allemaal zouden zij onder de tijd van Haga en Van Baarle duiken. De Luxemburger, Oostenrijker, Duitser en Colombiaan maakten ondanks hun goede tijd geen kans op de ritzege. Wie dan wel? Stefan Küng en natuurlijk Remco Evenepoel.

Evenepoel zou met een tijd van 28 minuten en 26 seconden als eerste onder de 29 minuten duiken. Alleen Küng leek daarna nog bij machten om de Belg uit de hot-seat te rijden. Het eerste deel was hoopvol voor de Zwitser, omdat hij twee seconden sneller dan Evenepoel aan het tussenpunt kwam. In het tweede deel verloor de Zwitser echter toch nog flink wat terrein, waardoor hij de tijdrit niet ging winnen. De ritzege zou daarom naar de Belg gaan, want klassementsrenners als Thomas, Higuita en Powless konden ook niet aan de tijd van Evenepoel tippen.

Thomas kroont zich tot eindwinnaar

Al kwam Thomas nog heel dichtbij. De Brit van de INEOS Grenadiers kwam aan de meet drie seconden tekort. Veel zal het hem niet deren: door zijn sterke tijdrit reed hij Higuita ruimschoots uit de leiderstrui en werd hij eindwinnaar van de Ronde van Zwitserland. Higuita hield wel vast aan de tweede plek: naaste belager Fuglsang kwam drie seconden tekort.