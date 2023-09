maandag 18 september 2023 om 18:56

Remco Evenepoel start donatiecampagne voor getroffen Marokko

Remco Evenepoel en zijn vrouw Oumi Rayane komen in actie voor Marokko, dat onlangs werd getroffen door een zware aardbeving. Met een donatiecampagne hopen de twee zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het Rode Kruis. Evenepoel zelf geeft 10.000 euro.

Marokko werd op de avond van 8 september getroffen door een zware aardbeving. Het epicentrum lag ten zuiden van Marrakech. De meeste mensen zijn omgekomen in de provincies Al Haouz en Taroudant. Het dodental is inmiddels al opgelopen tot boven de drieduizend.

“Samen willen we een verschil maken voor de slachtoffers en lokale bevolking getroffen door de aardbeving in Marokko️”, is de boodschap in een video op Instagram. “We starten daarom een donatiecampagne met een eigen bijdrage waarbij het totale bedrag naar Rode Kruis Vlaanderen gaat, die via hun internationale netwerk hulp bieden aan de getroffenen.️”

“Samen het verschil maken”

“Om te starten doneren wij een basisbedrag. Zo hopen we samen, met jullie, een mooi bedrag in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Het bedrag dat jullie doneren, is niet belangrijk. Alle beetjes helpen. Hopelijk kunnen we zo samen het verschil maken voor deze mensen en hen helpen in deze moeilijke tijden.”

Mensen die doneren maken kans op een aantal verzamelitems. Evenepoel stelt door hemzelf gebruikte koersitems beschikbaar. Deze items zijn een gesigneerde koershelm, een gesigneerd koerspak en een paar gesigneerde koersschoenen. De Belgische kampioen heeft een speciale band met Marokko, aangezien zijn vrouw Oumi van Marokkaanse afkomst is.