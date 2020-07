Remco Evenepoel past voor Druivenkoers en Brussels Cycling Classic vrijdag 17 juli 2020 om 07:59

Remco Evenepoel zal de periode tussen het EK tijdrijden in Plouay (24 augustus) en Tirreno-Adriatico (7-14 september) overbruggen met een extra hoogtestage, zo meldt Het Laatste Nieuws. Dit betekent dat hij toch niet zal deelnemen aan de Druivenkoers en de Brussels Cycling Classic.

De renner van Deceuninck-Quick-Step kiest voor een extra hoogtestage in functie van het WK wielrennen in Zwitserland en de Giro d’Italia. Evenepoel past dus voor de Druivenkoers en de Brussels Cycling Classic, maar zal volgende maand (om precies te zijn 20 augustus) nog wel deelnemen aan het BK tijdrijden in Koksijde.

Het Laatste Nieuws laat weten dat Evenepoel niet hoeft deel te nemen aan de wegwedstrijd in Anzegem (22 september), waar de renners strijden om de nationale wegtitel. Belgian Cycling maakt namelijk gebruik van een uitzonderingsmaatregel. Dit betekent voor Evenepoel dat hij zich kan blijven focussen op het WK op de weg, ook na het WK tijdrijden.

Evenepoel vertoeft momenteel met zijn ploeggenoten van Deceuninck-Quick-Step in het Italiaanse Val di Fassa. De jonge renner bereidt zich in de Dolomieten voor op de herstart van het wielerseizoen. Evenepoel herbegint zijn seizoen in de Ronde van Burgos, gevolgd door de Ronde van Polen en de Ronde van Lombardije.