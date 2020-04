Remco Evenepoel over zijn jeugdhelden: “Philippe Gilbert, Usain Bolt en… mijn ouders” donderdag 9 april 2020 om 16:02

Wie zijn de jeugdhelden van Remco Evenepoel? Het Belgische toptalent nam uitgebreid de tijd om een lijstje samen te stellen: “Ik wilde ervoor zorgen dat mijn keuzes een juiste weerspiegeling van mijn leven zijn”, vertelt hij aan Cyclingnews. “Het zijn niet allemaal idolen in de traditionele zin, maar niet alle helden dragen capes, of in mijn geval lycra.”

Moeder en vader Evenepoel (Agna en Patrick) staan bij de Deceuninck-Quick-Steprenner op de eerste plaats in zijn lijstje. “Ze werken allebei fulltime, maar in mijn jeugd hebben ze hemel en aarde verzet om mij bij te staan. Toen ik als voetballer van Anderlecht naar het Nederlandse PSV verhuisde, reden ze maandenlang elke dag 180 kilometer heen en terug naar Eindhoven zodat ik er kon trainen. Het was chaos, maar ze deden het. Ze pasten hun hele leven aan.”

De volgende op zijn lijstje is Philippe Gilbert, waarmee hij vorig seizoen samen in de ploeg reed. “Als kind hingen wel meerdere posters van bekende profs boven mijn bed. Maar Philippe Gilbert was de constante factor. Ik was twaalf toen Philippe wereldkampioen werd in Valkenburg. Vanaf dat moment las ik elk artikel over hem.”

Bij hun eerste ontmoeting was Evenepoel naar eigen zeggen bijzonder nerveus. “Het was op een trainingskamp enkele jaren geleden. Ik was tweedejaars junior en met met Quick-Step mee op stage. Toen Phil tijdens het trainingskamp opdaagde en we elkaar ontmoetten, kwam ik amper uit mijn woorden. Maar hij stelde mij meteen op mijn gemak. Hij gaf mij steun en advies en het lijkt alsof hij altijd met beide voeten op de grond staat. Hij is overigens een echte teamspeler.”

“Iets speciaals”

“Een echte superster.” Zo omschrijft Evenepoel Usain Bolt, nummer drie op zijn lijstje ‘jeugdhelden’. “Een van de allergrootste olympische atleten ooit. De hele planeet kent hem. Zelf herinner ik me nog zijn prestatie op de Spelen in Bejing. Ik was toen acht. Ik herinner me wat ik voelde toen ik hem bezig zag op tv. ‘Op een dag wil ik ook zoiets speciaal doen‘, dacht ik. Ik bewonder hem nog het meest omdat hij erin slaagde zolang aan de top te blijven. Ik ben zelf nog niet aan de top, ik heb nog een lange weg te gaan. Bolt is wat dat betreft een voorbeeld en rolmodel.”

Ook zijn team Deceuninck-Quick-Step mag niet in zijn lijstje ontbreken. “Ik ben er nu iets meer dan een jaar en wat ik geleerd heb, is dat iedereen zijn rol speelt in het succes. Dit gaat om veel meer dan de renners. Vooral de mensen achter de schermen maken het verschil. Patrick (Lefevere, red), mecaniciens, verzorgers, woordvoerders, secretaresses. Hun job is zwaarder dan die van ons, renners.

Tot slot wil Evenepoel de renners eren die het leven gelaten hebben op onze wegen. “Dit was een moeilijke om in dit lijstje te passen, maar ik wil hen absoluut mijn respect betuigen. Of het nu gebeurde op training of in een wedstrijd, ik wil vooral zeggen dat we hen niet vergeten zijn. Er is nog veel werk aan de winkel om onze wegen veiliger te maken. Ik besef dat het heel moeilijk is om te streven naar 100 procent veiligheid, maar als we daarvoor vechten, moet het mogelijk zijn.”

Lees hier het volledige verhaal: https://www.cyclingnews.com/features/remco-evenepoel-these-are-my-heroes/