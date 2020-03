Remco Evenepoel over uitstellen Spelen: “Hamer op mijn kop” dinsdag 24 maart 2020 om 20:03

Remco Evenepoel had zijn seizoen afgestemd op de Giro d’Italia en de Olympische Spelen in Tokio, maar beide sportevenementen worden uitgesteld als gevolg van het coronavirus. Een flinke domper voor het toptalent van Deceuninck-Quick-Step. “Dit is een hamer op mijn kop”, zo laat hij weten aan VTM.

De 20-jarige Evenepoel won dit jaar al de Vuelta a San Juan en de Volta ao Algarve, maar het vizier van de Belg was toch vooral gericht op de Olympische Spelen. Het IOC en de Japanse regering namen vandaag echter een ingrijpend besluit: de Spelen worden uitgesteld naar 2021. “Het was even schrikken”, is de eerste reactie van Evenepoel.

“Ik was alleen thuis en heb toch eens goed gevloekt. En ja, ik moest een traantje laten. We waren supergoed bezig maar dat valt nu jammer genoeg weg. Dat is natuurlijk logisch, de gezondheid van de mensen gaat nu voor. Maar dit is toch een van de grootste hamers die ik op mijn gezicht heb gekregen.”

Focus op BK, geen Tourdebuut

De jongeling richt zich nu op de nationale kampioenschappen van eind juni. De Tour de France is dan weer geen optie, zo vertelt Evenepoel. “Dat kan zelfs ik niet, het is lichamelijk niet haalbaar. Ik zal mijn debuut in een grote ronde niet in de Tour maken. Dat is al een tijdje met de ploeg besproken en daar houd ik me aan.”

De nieuwe Belgische rondehoop richt zich nu op het BK, al is het de vraag of het coronavirus niet nogmaals roet in het eten zal gooien. “Dat zal een enorm groot mikpunt worden als de kampioenschappen doorgaan. Al zal dat voor het hele peloton zo zijn. En zo lang het nog niet is afgelast, houd ik me daar aan vast.”