Remco Evenepoel over laten schieten van de Tour: “Als ik los ontploft er bom in België”

Remco Evenepoel zal in de eerste rit van de Ronde van Zwitserland zijn eerste wedstrijdkilometers maken sinds zijn opgave in de Giro d’Italia vorige maand. Door de teleurstelling in de Giro werd er al snel gespeculeerd over eventuele Tourdeelname van de Belg van Soudal Quick-Step, maar die boot werd al snel afgehouden. Evenepoel legt bij Sporza nu zelf uit waarom.

“Als ik los in de eerste bergrit, dan ontploft er in België een bom. Met mijn koerswijze is het bijna onmogelijk om zonder verwachtingen naar daar te trekken”, zei de wereldkampioen resoluut. “We hebben er wel over gesproken, maar het was al snel een nee. In de toekomst ga ik er zeker op in, maar niet dit jaar.”

Als belangrijkste reden voor het overslaan van de Tour noemt Evenepoel zijn vormpeil. “Ik heb me zes maanden voorbereid op de Giro. Ik zat drie maanden in de leegte op de top van een berg. Ik ging naar de Giro in mijn vormpiek. Maar toen ik ziek werd, zat ik daarna tien dagen niet op de fiets. Het is niet gemakkelijk om dan terug in topvorm te geraken voor een koers als de Tour, terwijl ik daar juist ‘all-in’ wil gaan”, verklaart hij.

Ronde van Zwitserland of Baloise Belgium Tour?

Evenepoel ging ook dieper in op zijn keuze voor de Ronde van Zwitserland. “Op stage in de Ardennen besloot ik om de Ronde van Zwitserland te doen, omdat de waarden goed genoeg waren om op WorldTour-niveau te rijden”, vertelt de 23-jarige coureur. “Het is een betere keuze voor mijn ontwikkeling als ronderenner, ook al was het een moeilijke keuze om de Baloise Belgium Tour links te laten liggen.”

In de Zwitserland treft hij onder andere zijn landgenoot Wout Van Aert van Jumbo-Visma. “Ik denk dat ik Wout van Aert zal moeten vrezen in de openingstijdrit. Natuurlijk willen we allebei die etappe op onze erelijst zetten, maar voor mij is het ook belangrijk om al wat tijd te pakken op de klassementsmannen. Het wordt een korte, explosieve rit. Een mooi gevecht vanaf rit één: vol gas vanaf de start”, blikt Evenepoel vooruit.