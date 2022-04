Remco Evenepoel: “Of ik morgen ga aanvallen? Roglic is zeer sterk”

Remco Evenepoel zette zich ook in de finale van de vierde etappe van de Ronde van het Baskenland op kop voor zijn ploeggenoot Julian Alaphilippe. Evenepoel fungeerde andermaal als sprintaantrekker, maar ook vandaag kon de Fransman het niet afmaken.

Na afloop baalde Evenepoel vooral van de nederlaag. Aan de streep kwam zijn ploegmaat Alaphilippe enkele centimeters tekort voor de ritzege. “We waren er vandaag weer dichtbij. Dat is wel jammer, dat we het vandaag weer verliezen met een klein verschil. Het belangrijkste was dat alles verder wel goed verliep met Julian. Ik denk niet dat we iets verkeerd deden”, klonk het na afloop in gesprek met Cycling Pro Net.

“We mogen niet klagen. Het was echt een zware dag, maar we hadden iemand (Mauri Vansevenant, red.) mee in de kopgroep. Het was echt een supersnelle rit, met een bijzonder zware finale. We reden vandaag aan een gemiddelde van 44 kilometer per uur. Ik voel me nu vrij leeg.”

“De rit van zaterdag is cruciaal”

De komende dagen zal de Ronde van het Baskenland in een definitieve plooi vallen, met bergetappes naar Mallabia en Arrate. Evenepoel: “Of ik morgen ga aanvallen? Het is moeilijk om in de toekomst te kijken. Bovendien is Roglič zeer sterk. De rit van zaterdag is cruciaal. Ik hoop het morgen goed te doen en te overleven. Ik hoop verder dat het weer zo blijft en dat we een veilige finale krijgen”.