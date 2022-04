Remco Evenepoel na Waalse Pijl: “Als ploeg de perfecte koers gereden”

Remco Evenepoel reed woensdag de Waalse Pijl in dienst van wereldkampioen Julian Alaphilippe, die uiteindelijk als vierde eindigde. “Als ploeg hebben we. de perfecte koers gereden, daarna was het man-tegen-man voor Julian”, vertelt Evenepoel tegen Sporza.

“Ik heb niets gezien van het einde, want mijn taak was om Julian van voren af te zetten aan de voet en dat heb ik gedaan. Ik weet ook dat ik niet het type renner ben om hier te winnen”, is de Belgische kopman van Quick-Step-Alpha Vinyl realistisch. Hij werd zelf 43ste op 51 seconden. “Maar ik denk dat we er als ploeg stonden vandaag. We hebben onze taak tot in de puntjes uitgevoerd.”

Alaphilippe, die zijn titel niet kon verdedigen, kon op de steilste stroken geen indruk maken. Hij moest toezien hoe Dylan Teuns won, voor Alejandro Valverde en Aleksandr Vlasov. Daarachter werd de Fransman vierde. “De sterkste man wint en dat bleek Teuns te zijn”, zei Evenepoel achteraf. “Ik heb alles gedaan voor Julian, maar Dylan verdient het ook zeker. Hij was al goed in de weken hiervoor, dus chapeau voor hem.”

Voor Evenepoel is het nu uitkijken naar zondag, als hij Luik-Bastenaken-Luik rijdt. “Dat is een heel andere wedstrijd. Veel langer en ook met langere inspanningen. Ik verwacht ook iets minder nervositeit in het peloton, omdat het een veel minder technisch parcours is”, kijkt hij vooruit.