Remco Evenepoel ligt op schema: “Hij zit weer pijnvrij op de fiets”

Remco Evenepoel verbleef de afgelopen veertien dagen op het Spaanse eiland Tenerife voor een hoogtestage op en rond de Teide. De renner van Deceuninck-Quick-Step kende een winter vol blessureleed, maar maakt nu weer progressie. “Alles is volgens plan verlopen”, aldus zijn trainer Koen Pelgrim.

Pelgrim kijkt met Het Nieuwsblad terug op de voorbije trainingsperiode van zijn poulain. “Sinds Remco hier op 5 maart is aangekomen, is alles volgens plan verlopen. Remco zit weer pijnvrij op de fiets en heeft geen last meer van zijn blessures. Dat is het allerbelangrijkste. De trainingen zijn gegaan zoals we hadden gehoopt. Hij ligt op schema”.

Stap voor stap

Toch wil Pelgrim niks overhaasten. “Het blijft natuurlijk opbouwen. Remco traint nog steeds niet wat de meeste renners in deze periode van het jaar trainen. Vergelijk je het met ploegmaats Fausto Masnada en Mikkel Frølich Honoré, die hier ook met hem op stage zijn, dan haalt hij hun volume bijvoorbeeld niet. Zij gaan op hun langere trainingen tot zeven uur.”

“Remco heeft alleen de laatste twee dagen kunnen doen wat zij doen”, legt Pelgrim uit. “En dan nog spreken we van een training van vijf uur. Maar dat is allemaal logisch. Uiteindelijk zit Remco slechts een week of vier weer echt op de fiets. De weken daarvoor beperkte hij zich noodgedwongen tot een half uurtje of drie kwartier op de rollen. Dat kun je amper training noemen.”

“Hij zit nog een heel eind van zijn beste niveau”

Evenepoel zit nog een heel eind van zijn beste niveau af, zo laat Pelgrim weten. “Ok, Remco is een talent, maar je kan geen wonderen verwachten. Uiteindelijk is hij wel acht weken van de fiets gebleven. Dat is dubbel zo lang als de rustperiode van een normale renner in de winter. Om van zijn zware revalidatie nog niet te spreken. Er is nog heel veel werk.”

De Giro d’Italia, die op 8 mei van start gaat, wordt normaal gesproken de eerste koers van Evenepoel. Pelgrim probeert de verwachtingen echter wel te temperen. “Je kunt moeilijk verwachten dat hij er na een paar weken training meteen de pannen van het dak zal rijden. Het belangrijkste is dat hij er van waarde kan zijn voor de ploeg en goed uit de Giro komt.”

Evenepoel zal de komende dagen in België een korte rustperiode inlassen. Pelgrim: “Volgende week pakken we de training weer op. Het volgende grote ijkpunt is dan een nieuwe hoogtestage in april, samen met de renners die de Giro rijden. Zo blijven we verder opbouwen. Ik herhaal: stapje voor stapje en nooit een stapje overslaan.”