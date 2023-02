Remco Evenepoel leider in UAE Tour: “Gewoon een goede prestatie”

Remco Evenepoel had vanmiddag aan een tweede plaats op Jebel Jais voldoende om de leiderstrui over te nemen van Luke Plapp. Na afloop toonde de wereldkampioen zich, ondanks een gemiste kans op ritwinst, zeer tevreden: “Ik denk dat we blij mogen zijn.”

“We zijn de afgelopen etappes eerste, eerste en tweede geworden. Nu hebben we ook de leiderstrui. Dat is gewoon goed”, vertelt Evenepoel in het flashinterview. “De leiderstrui is een mooie beloning voor het team.”

“Natuurlijk is het jammer dat we nog zo dichtbij kwamen bij de winnaar. De klim had eigenlijk anderhalf kilometer langer moeten duren, maar Einer heeft het geweldig gedaan en zichzelf een mooi verjaardagscadeau gegeven.”

Tot slot wil de leider zijn ploeg bedanken: “Ze hebben goed voor me gezorgd vandaag. Op de klim hadden een aantal ploeggenoten nog pech, dus dat ik zo goed ben afgeleverd in de laatste kilometer zegt wel iets over hoe sterk we zijn.”