Remco Evenepoel landde intussen in Japan: “Wout van Aert heeft een streepje voor”

De eerste Belgische olympiërs zetten gisteravond voet op Japanse bodem. Onder hen voorlopig nog maar één wielrenner: Remco Evenepoel, vergezeld van bondscoach Sven Vanthourenhout. Bij zijn vertrek in Brussel sprak het 21-jarige klimtalent nog een keer de Belgische media toe.

Net als de andere Belgische delegatieleden die reeds naar Tokio afreisden, was ook Remco Evenepoel voor de gelegenheid uitgedost in de huisstijl van Team België. Niet in zijn blauwe Deceuninck-Quick-Step outfit, wel in een kanariegele sweater. “Met welk gevoel ik vertrek? Gezonde spanning. Het wordt ongetwijfeld een mooie ervaring.”

Evenepoel werkte de laatste weken een hoogtestage in Livigno af. Die noemde hij nuttig. “Ik deed er lange duurtochten en trainde uiteraard veel bergop”, vertelde hij net voor hij het vliegtuig opstapte. “Zo simuleerde ik onder meer de Mikuni Pass (scherprechter in de finale van de olympische wegrit, red) op de Mortirolo, een col met vergelijkbare stijgingspercentages.”

Sprint aantrekken

“Ik ben in Livigno weer een paar procentjes beter geworden en voel me opnieuw frisser. Nu nog een paar goede trainingen afwerken in Tokio, daarna zien we wel wat het wordt.” Bondscoach Sven Vanthourenhout vertrouwde ons voor zijn afreis nog toe dat hij in de wegrit voor een gedeeld kopmanschap kiest. Daar kan Evenepoel zich mee verzoenen.

“Ik vind zelfs dat Wout een streepje voor heeft, zoals ik hem de Mont Ventoux zag oprijden. Hij is dik in orde. Als we in de wegrit met een selecte kopgroep naar de finish gaan en we zijn daar nog met zijn tweeën bij, zal ik zeker de sprint aantrekken voor Wout. Maar tot aan de voet van die laatste klim zullen we elk onze eigen koers rijden. Ik heb ook hard gewerkt. Onze bondscoach zal wel zijn redenen hebben om in te zetten op twee kopmannen.”

Parijs

De olympische wegrit wordt afgewerkt op zaterdag 24 juli. Vier dagen later (28 juli) staat de tijdrit op de kalender. Evenepoel nam gisteravond al zijn intrek in de Belgische uitvalsbasis in Tokio, later deze week doet ook Mauri Vansevenant dat nog. Hij vliegt woensdag. Wout van Aert, Greg Van Avermaet en Tiesj Benoot vliegen volgende zondag vanuit Parijs naar de Japanse metropool.