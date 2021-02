Remco Evenepoel krijgt groen licht om weer te fietsen

Update

Goed nieuws voor Remco Evenepoel. De talentvolle coureur van Deceuninck-Quick-Step heeft groen licht gekregen om weer te fietsen. Onderzoek wees uit dat de breuk van zijn schaambeen voldoende is hersteld.

Zijn ploeg bevestigde maandag de terugkeer van Evenepoel op de fiets. De 21-jarige renner brak zijn schaambeen bij een zware val in de Ronde van Lombardije, nu bijna zes maanden geleden. Tijdens de online ploegvoorstelling van Deceuninck-Quick-Step vertelde hij dat hij nog altijd met de naweeën van zijn val kampte en dat het wat langer duurde vooraleer hij weer 100% op de fiets kon terugkeren. Onderzoek heeft nu uitgewezen dat zijn blessures voldoende zijn genezen, wat betekent dat hij weer op de fiets mag trainen.

In de komende weken wordt zijn progressie nauwlettend in de gaten gehouden door de medische staf van de ploeg. “Ik ben natuurlijk heel blij dat ik weer op de fiets kan stappen”, laat Evenepoel in een persbericht weten. “Voorlopig gaat alles stap voor stap en afhankelijk van mijn progressie wordt mijn programma bepaald. Het belangrijkste is dat ik vooruitgang boek.”

Ups en downs

Volgens ploegarts Phil Jansen heeft het herstelproces van een valpartij als van Evenepoel altijd zijn ups en downs. “In het begin zag het er allemaal erg goed uit en herstelde hij snel, maar dan hadden we met een vertraging in het proces te maken. Hoewel dat niets ergs was, moesten we even een stapje terug doen. We zijn blij dat Remco nu weer kan trainen en kan gaan toewerken naar het begin van zijn seizoen. We moeten voorzichtig zijn en er is nog een lange weg te gaan, maar het gaat nu allemaal in de juiste richting.”

Evenepoel kan nu aan zijn opbouw naar het nieuwe seizoen beginnen. Normaal gesproken is de Giro d’Italia, die op 8 mei van start in Turijn gaat, zijn eerste grote doel. “Plan A is en blijft het opzet”, vertelde hij in januari in Belgische media. “Maar in het slechtste geval schakelen we over op plan B. Olympische Spelen in Tokio, Vuelta a España, het WK in Leuven, Ronde van Lombardije… Er zijn nog andere doelen genoeg dit seizoen.”