Remco Evenepoel krijgt boete en rijverbod van politierechter: “Hij erkent zijn fout”

Remco Evenepoel mag drie weken niet in een auto rijden en moet een geldboete betalen. De 22-jarige kopman van Quick-Step-Alpha Vinyl reed in november 2020 meer dan 50 kilometer per uur te hard door zijn woonplaats Schepdaal en moest zich daarvoor vandaag verantwoorden voor de politierechter.

Evenepoel, actief in Tirreno-Adriatico, stuurde zijn advocaat Kristof Callebaut naar de zitting in Halle. Zijn raadsman gaf een reactie op het feit dat er op 12 november 2020 een snelheid gemeten was van 125 km/h waar 70 km/h was toegestaan. “Mijn cliënt revalideerde toen na zijn zware val in de Ronde van Lombardije in augustus van dat jaar. Maar hij had toen ook nog sponsorverplichtingen”, zei de advocaat van Evenepoel. “Die dag had hij een afspraak bij een sponsor die wat uitgelopen was. Daardoor was hij al te laat vertrokken voor een afspraak bij zijn kinesist Lieven Maesschalck.”

“Om tijd goed te maken nam hij de verkeerde beslissing en gaf hij extra gas”, ging Callebaut verder volgens Het Laatste Nieuws. “In de koers levert wat sneller rijden meestal iets op, maar in het verkeer win je daar niets mee. Hij beseft dat. Die snelheid is ontoelaatbaar en hij erkent zijn fout. Mijn cliënt was toen 20 jaar oud en ik denk toch wel dat we dit dan ook kunnen catalogeren als een jeugdzonde.”

‘Geen enfant terrible’

De advocaat van Evenepoel zegt dat zijn cliënt een voorbeeldig leven leidt omdat hij op hoog niveau koerst. “Hij is geen enfant terrible die in de pers komt met allerlei strapatsen. Hij rookt niet, drinkt niet en gaat zelfs niet uit. Hij heeft ontzettend veel talent en maakt elke dag opofferingen. Het lijkt wel alsof dat allemaal vanzelf gaat maar zo is dat dus helemaal niet en dat wordt al eens vergeten. Het spreekt het allemaal niet goed, maar het vervelendste is dat dit nu in de media komt en dat het op hem negatief afstraalt.”

De verdediging pleitte voor een opschorting van de straf, maar daar ging politierechter Dina Van Laethem niet in mee. “Als ik hem geen straf geef dan wek ik de indruk dat hij meer mag dan een ander. Uw cliënt heeft net door zijn status een voorbeeldfunctie. ‘Als hij als jonge gast 120 mag rijden op de Ninoofsesteenweg, dan mag ik dat ook’, zo redeneren de mensen dan. En bij mijn weten ligt er ook nog steeds geen snelweg in Schepdaal”, aldus de rechter.

Straf

Uiteindelijk werd Evenepoel een rijverbod van 21 dagen en een geldboete van 400 euro opgelegd door de politierechter. Bovendien moet hij opnieuw het theorie-examen afleggen. De rechter had nog wel een tip, met een knipoog, voor de Aerokogel van Schepdaal: “Dat rijverbod komt hem misschien nog handig uit, want dan kan hij nog wat extra trainen met de fiets als hij zijn auto aan de kant moet laten.”